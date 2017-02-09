Букмекеры отдают предпочтение России в матче с Финляндией
Букмекерские конторы выставили котировки на стартовый матч третьего этапа Евротура «Шведские игры» между сборными России и Финляндии.
Победа команды Олега Знарка в основное время оценивается коэффициентом 1,85, тогда как виктория ее соперника идет за 3,38.
За ничью букмекеры предлагают щедрые 4,50.
Встреча в Петербурге начнется сегодня в 19:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
Место и дата
09 февраля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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