Букмекеры отдают предпочтение России в матче с Финляндией

Букмекерские конторы выставили котировки на стартовый матч третьего этапа Евротура «Шведские игры» между сборными России и Финляндии.

Победа команды Олега Знарка в основное время оценивается коэффициентом 1,85, тогда как виктория ее соперника идет за 3,38.

За ничью букмекеры предлагают щедрые 4,50.

Встреча в Петербурге начнется сегодня в 19:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.