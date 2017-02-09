Крамер - 18-кратный чемпион мира на отдельных дистанциях
Трехкратный олимпийский чемпион голландец Свен Крамер выиграл чемпионат мира на дистанции 5000 м.
Конькобежец показал лучшее время - 6 минут 3,32 секунды. Крамер стал 18-кратным чемпионом мира на отдельных дистанциях.
Второе место занял его соотечественник Йоррит Бергсма, тройку замкнул новозеландец Питер Майкл.
Российские спортсмены Даниил Синицын и Данила Семериков заняли 18-е и 20-е места соответственно.
Каннын (Корея)
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Мужчины
5000 м
1. Свен Крамер (Голландия) – 6.06,82
2. Йоррит Бергсма (Голландия) – 6.09,33
3. Петер Майкл (Новая Зеландия) – 6.11,67…
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