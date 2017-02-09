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Крамер - 18-кратный чемпион мира на отдельных дистанциях

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Трехкратный олимпийский чемпион голландец Свен Крамер выиграл чемпионат мира на дистанции 5000 м.

Конькобежец показал лучшее время - 6 минут 3,32 секунды. Крамер стал 18-кратным чемпионом мира на отдельных дистанциях.

Второе место занял его соотечественник Йоррит Бергсма, тройку замкнул новозеландец Питер Майкл.

Российские спортсмены Даниил Синицын и Данила Семериков заняли 18-е и 20-е места соответственно.

Каннын (Корея)

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Мужчины

5000 м

1. Свен Крамер (Голландия) – 6.06,82

2. Йоррит Бергсма (Голландия) – 6.09,33

3. Петер Майкл (Новая Зеландия) – 6.11,67… 


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