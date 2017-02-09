Агент: Рабиу не поехал на просмотр в «Динамо»

Полузащитник «Анжи» Мохаммед Рабиу не поехал на просмотр в московское «Динамо», пока не известно, покинет ли ганец махачкалинский клуб в это трансферное окно, сообщил агентству «Р-Спорт» представитель футболиста Патрик Мерк.

Ранее исполнительный директор бело-голубых Евгений Кречетов сообщил, что клуб рассматривают возможность приглашения 27-летнего ганца на свой сбор.

Напомним, с 2013 по 2016 год Рабиу выступал за «Кубань». В 51 матче он забил один мяч. Перед началом этого сезона он на правах свободного агента подписал контракт с «Анжи», однако ни одной официальной игры за махачкалинцев не провел.

«Рабиу не поехал на просмотр в «Динамо». Он сейчас находится на лечении в Германии, проходит реабилитацию. Ему сначала нужно восстановиться от травмы, чтобы думать о будущем. Пока мы сами не знаем, уйдет ли Мохаммед из «Анжи» в это трансферное окно или нет. Это станет известно несколько позже», - цитирует Мерка «Р-Спорт».







