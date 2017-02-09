Билеты на матч ЦСКА – «Зенит» будут стоить от 1000 рублей

ЦСКА объявил о начале онлайн-продажи билетов на матч 18-го тура чемпионата России по футболу против «Зенита».

Самый дешевый билет на игру стоит тысячу рублей, самый дорогой – 20 500.

Напомним, после 17 туров «Зенит» занимает второе место с 35 очками. Московские армейцы идут на третьем месте, набрав на три очка меньше.

Матч первого круга между этими командами закончился со счетом 1:1. В составе петербургского клуба забил Юрий Жирков, у москвичей отличился Роман Еременко.