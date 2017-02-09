В новом патче 7.02 для Dota 2 добавлена область обзора Observer Ward

Китаец Чжан «LaNm» Чжичэн ушел с позиции тренера EHOME и вернулся в качестве игрока основного состава.

Чжан «LaNm» Чжичэн вернулся в состав EHOME Китаец Чжан «LaNm» Чжичэн ушел с позиции тренера EHOME и вернулся в качестве игрока основного состава.

Генменеджер Virtus.pro: Уход Квасневского из команды не связан с произошедшей ситуацией в буткемпе

Генменеджер Virtus.pro: Уход Квасневского из команды не связан с произошедшей ситуацией в буткемпе Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин прокомментировал увольнение менеджера состава по Dota 2 Андрея «Kimi» Квасневского.

Перед стартом нового сезона Континентальной лиги по League of Legends мы встретились с главой киберспортивного направления Riot Games

Андрей Коршунов: Телевизионная аудитория отличается от аудитории киберспорта Перед стартом нового сезона Континентальной лиги по League of Legends мы встретились с главой киберспортивного направления Riot Games

Директор по развитию EPICENTER Марк Авербурх прокомментировал технические поражения команды Virtus.pro на квалификации к DAC 2017.

Марк Авербух: Техническая подготовка организации Virtus.pro крайне низкая Директор по развитию EPICENTER Марк Авербурх прокомментировал технические поражения команды Virtus.pro на квалификации к DAC 2017.

Телеканал «Москва 24» сделал репортаж о киберспорте На телеканал «Москва 24» вышел видеорепортаж о киберспорте.

Представители лиги ESEA забанили Риса «bloominator» Блума из команды Armor Esports на тысячу лет из-за сексуальных домогательств к 15-летней девочке.

ESEA забанила игрока на тысячу лет из-за домогательств Представители лиги ESEA забанили Риса «bloominator» Блума из команды Armor Esports на тысячу лет из-за сексуальных домогательств к 15-летней девочке.

Чемпионат мира по League of Legends пройдет с 23 сентября по 4 ноября в Китае.

Чемпионат мира по League of Legends пройдет в Китае

Чемпионат мира по League of Legends пройдет в Китае Чемпионат мира по League of Legends пройдет с 23 сентября по 4 ноября в Китае.

С 22 февраля по 7 марта в рамках профильной смены «Территория спорта» в краевом детском центре «Созвездие» пройдет обучение школьников киберспорту.

Хабаровских школьников обучат основам киберспорта С 22 февраля по 7 марта в рамках профильной смены «Территория спорта» в краевом детском центре «Созвездие» пройдет обучение школьников киберспорту.