В новом патче 7.02 для Dota 2 добавлена область обзора Observer Ward

Valve выпустила новое обновление 7.02 для клиента Dota 2, в котором появилась область обзора для Observer Ward.

Область обзора появляется в тот момент, когда игрок выбирает место для установки варда.

Observer Wards now have a Fog of War simulator to show you the area the ward will reveal taking into account trees and terrain height. pic.twitter.com/0cpkSfbRt3