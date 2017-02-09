В новом патче 7.02 для Dota 2 добавлена область обзора Observer Ward
Valve выпустила новое обновление 7.02 для клиента Dota 2, в котором появилась область обзора для Observer Ward.
Область обзора появляется в тот момент, когда игрок выбирает место для установки варда.
Observer Wards now have a Fog of War simulator to show you the area the ward will reveal taking into account trees and terrain height. pic.twitter.com/0cpkSfbRt3— Wykrhm Reddy (@wykrhm) 9 февраля 2017 г.
Полный список изменений.
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