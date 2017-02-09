Александер Чеферин: УЕФА будет настаивать минимум на 16 местах в финальной стадии ЧМ-2026

Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил, что УЕФА рассчитывает получить как минимум 16 мест на чемпионате мира 2026 года, в котором выступят 48 команд.

- Мы хотим получить как минимум 16 мест. При этом мы будем настаивать на том, чтобы все европейские команды были разведены по разным группам, - цитирует Чеферина ТАСС.

Напомним, совет Международной федерации футбола (ФИФА) одобрил увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд. Формула проведения будущих чемпионатов будет утверждена в марте, но ожидается, что из каждой группы выйдут в плей-офф две лучшие команды.

Предполагается, что от Европы на мировых первенствах будут участвовать 16 сборных, квота Африки составит - 9,5 (будут играться стыковые матчи), Азии – 8,5, КОНМЕБОЛ – 6,5, КОНКАКАФ – 6,5, Океании – одна команда.

Изменения вступят в силу с чемпионата мира 2026 года.







