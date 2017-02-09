«Буран» проведет оставшиеся два выездных матча ВХЛ, несмотря на сложную финансовую ситуацию

Генеральный директор воронежского «Бурана» Сергей Ткачев сообщил, что клуб сумеет провести оставшиеся два выездных матча предварительного этапа чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), несмотря на сложную финансовую ситуацию в клубе.

Накануне клуб объявил, что из- за сложной финансовой ситуации не сможет поехать на календарные игры в с «Торпедо» (Усть-Каменогорск) и «Сарыаркой» (Караганда), намеченные, соответственно, на 13 и 15 февраля. Позже «Буран» принес извинения болельщикам этих команд за неприезд на игры. Воронежский клуб, который утратил шансы на выход в плей-офф ВХЛ, проведет заключительные матчи сезона 17 февраля в Ангарске с «Ермаком» и 19 февраля в Красноярске с «Соколом».

«К сожалению, финансовая обстановка у нас такова, что когда мы 10 января отдавали счета на оплату авиабилетов в Казахстан нашим партнерам, денег на начало этого года у них не оказалось, чтобы их оплатить, - цитирует Ткачева ТАСС. - После совещания у вице-губернатора спонсоры «проснулись», сказав, что оплатят нам проезд до Красноярска и Иркутска, но в Казахстан билетов уже не взять».



