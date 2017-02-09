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«Буран» проведет оставшиеся два выездных матча ВХЛ, несмотря на сложную финансовую ситуацию

Источник:  ТАССКомментарии

Генеральный директор воронежского «Бурана» Сергей Ткачев сообщил, что клуб сумеет провести оставшиеся два выездных матча предварительного этапа чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), несмотря на сложную финансовую ситуацию в клубе.

Накануне клуб объявил, что из- за сложной финансовой ситуации не сможет поехать на календарные игры в с «Торпедо» (Усть-Каменогорск) и «Сарыаркой» (Караганда), намеченные, соответственно, на 13 и 15 февраля. Позже «Буран» принес извинения болельщикам этих команд за неприезд на игры. Воронежский клуб, который утратил шансы на выход в плей-офф ВХЛ, проведет заключительные матчи сезона 17 февраля в Ангарске с «Ермаком» и 19 февраля в Красноярске с «Соколом».

«К сожалению, финансовая обстановка у нас такова, что когда мы 10 января отдавали счета на оплату авиабилетов в Казахстан нашим партнерам, денег на начало этого года у них не оказалось, чтобы их оплатить, - цитирует Ткачева ТАСС. - После совещания у вице-губернатора спонсоры «проснулись», сказав, что оплатят нам проезд до Красноярска и Иркутска, но в Казахстан билетов уже не взять».


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