Александр Кожевников: На таких игроков, как Гусев, идет болельщик

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал игроков, которые добились в этом сезоне наибольшего прогресса.

«Прежде всего, хотелось бы отметить двух наших молодых игроков – Никиту Гусева из СКА и Кирилла Капризова из «Салавата». Для обоих нынешний сезон стал настоящим прорывом, особенно для Капризова. На таких хоккеистов, как Гусев, идет болельщик. Конечно, не надо забывать и о других петербургских звездах, но Гусев – просто открытие этого сезона. Вызывает уважение, что он на фоне знаменитых мастеров мало того, что не затерялся, но и нашел свое место.

Если говорить об иностранных игроках, наиболее ярко проявивших себя, то отметить надо все того же Линуса Умарка. Мне очень нравится игра этого шведа. Нестандартное решение он может принимать в любой момент. Думаю, Умарк – один из сильнейших наших легионеров, и мне он напоминает моего любимейшего игрока – Дана Лабраатена», – приводит слова Кожевникова официальный сайт КХЛ.

Напомним, на счету 24-летнего Гусева в нынешнем сезоне 68 (23+45) очков в 54 матчах при показателе полезности «+30».

19-летний Капризов набрал 42 (20+22) очка в 47 матчах при показателе полезности «+7», а его партнер по «Салавату Юлаеву» Линус Умарк – 56 (14+42) очков в 55 матчах при показателе полезности «–6».