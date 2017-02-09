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Южный проиграл Мюллеру во втором круге турнира в Софии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянин Михаил Южный не смог пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Софии.

Во втором круге Южный проиграл пятой ракетке турнира Жилю Мюллеру из Люксембурга со счетом 3:6, 5:7. Теннисисты провели на корте 1 час 22 минуты.

Соперником Мюллера по четвертьфиналу будет испанец Роберто Баутиста-Агут. 

София (Болгария)

Турнир ATP Garanti Koza Sofia Open

Призовой фонд 482 060 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг 

Жиль Мюллер (Люксембург, 5) – Михаил Южный (Россия) – 6:3, 7:5 

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