Южный проиграл Мюллеру во втором круге турнира в Софии
Россиянин Михаил Южный не смог пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Софии.
Во втором круге Южный проиграл пятой ракетке турнира Жилю Мюллеру из Люксембурга со счетом 3:6, 5:7. Теннисисты провели на корте 1 час 22 минуты.
Соперником Мюллера по четвертьфиналу будет испанец Роберто Баутиста-Агут.
София (Болгария)
Турнир ATP Garanti Koza Sofia Open
Призовой фонд 482 060 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Жиль Мюллер (Люксембург, 5) – Михаил Южный (Россия) – 6:3, 7:5
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