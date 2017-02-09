«Анжи» завершил сбор в Турции

«Анжи» завершил второй зимний сбор в Белеке, в рамках которого провел три контрольных матча.

Сначала команда Александра Григоряна победила «Ботев» (2:1), после чего потерпела два поражения с одинаковым счетом – от «Вардара» (1:2) и «Дуклы» (1:2). Кроме того, «Анжи» не доиграл матч с «Элязыгспором» (0:0), который был прерван в конце первого тайма после драки с участием игроков обеих команд.

Перед завершением сбора основная и молодежная команды провели тренировки на соседних полях. К занятиям основы были привлечены молодые голкиперы, работавшие с тренером Николаем Шлеевым.

В четверг основная часть команды вылетает в Махачкалу. При этом некоторые игроки останутся в Турции и будут тренироваться с «молодежкой» под руководством Гамаля Бабаева.

Третий сбор «Анжи» пройдет также в Турции с 13 по 27 февраля. В его рамках команда проведет три контрольных матча.