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У сборной Казахстана на чемпионате мира найдены запрещенные препараты

Источник:  Лента.РуКомментарии

Австрийская полиция провела обыск в расположении сборной Казахстана по биатлону в Хохфильцене, в результате которого обнаружила запрещенные фармакологические препараты. Об этом сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на полицейскую сводку.

Помимо допинга, были изъяты многочисленные медицинские устройства. По факту обнаружения начаты следственные действия.

В свою очередь эту информацию подтвердил комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

«В домике, где живет сборная Казахстана по биатлону найдены запрещённые препараты, шприцы и мед.оборудование! Был обыск!» - написал комментатор в Instagram.

Напомним, что чемпионат мира пройдет в австрийском Хохфильцене с 8 по 19 февраля.  

Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене

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