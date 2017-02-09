У сборной Казахстана на чемпионате мира найдены запрещенные препараты

Австрийская полиция провела обыск в расположении сборной Казахстана по биатлону в Хохфильцене, в результате которого обнаружила запрещенные фармакологические препараты. Об этом сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на полицейскую сводку.

Помимо допинга, были изъяты многочисленные медицинские устройства. По факту обнаружения начаты следственные действия.

В свою очередь эту информацию подтвердил комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

«В домике, где живет сборная Казахстана по биатлону найдены запрещённые препараты, шприцы и мед.оборудование! Был обыск!» - написал комментатор в Instagram.



Напомним, что чемпионат мира пройдет в австрийском Хохфильцене с 8 по 19 февраля.

Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене