У сборной Казахстана на чемпионате мира найдены запрещенные препараты
Австрийская полиция провела обыск в расположении сборной Казахстана по биатлону в Хохфильцене, в результате которого обнаружила запрещенные фармакологические препараты. Об этом сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на полицейскую сводку.
Помимо допинга, были изъяты многочисленные медицинские устройства. По факту обнаружения начаты следственные действия.
В свою очередь эту информацию подтвердил комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
«В домике, где живет сборная Казахстана по биатлону найдены запрещённые препараты, шприцы и мед.оборудование! Был обыск!» - написал комментатор в Instagram.
Допинг -Сенсация!!В домике,где живет Сборная Казахстана по биатлону найдены запрещённые препараты,шприцы и мед.оборудование!!Был обыск!!Подробности в программе Биатлон с ДГ в 15.30.Ждем полицейский брифинг!🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃Здесь допинг -уголовное преступление!!А гонку сегодня смотрите на канале Матч!!Арена!!!
Напомним, что чемпионат мира пройдет в австрийском Хохфильцене с 8 по 19 февраля.
Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене