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Рядом с парком «Динамо» появится скульптура «Футболисты», созданная с помощью лазерного 3D-сканирования

Источник:  Агентство городских новостей «Москва»Комментарии

Старший вице-президент банка ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов рассказал о создании точной бронзовой копии скульптуры «Футболисты», которую планируется установить перед входной группой в спортивный парк «Динамо».

«Памятник будет представлять точную бронзовую копию скульптуры Иосифа Чайкова «Футболисты» 1939 года, хранящейся в Государственной Третьяковской галерее. Высота памятника составит 2,6 м, вместе с постаментом – почти три метра. В работе применяются самые современные технологии, в том числе, использование лазерного 3D-сканирования, инженерно-конструкторские и инженерно-технологические исследования, включающие ультразвуковой метод, рентгеновское обследование и рентгено-флюоресцентный анализ металла», - пояснил собеседник агентства.

Ожидается, что скульптуру установят перед стадионом «Динамо» в Москве в конце 2017 года или в начале 2018 года.

Напомним, ранее стало известно, что спортивный комплекс «Динамо» готов более чем на 70%. В него будут входить Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина, универсальная арена, досугово-развлекательный центр, музей общества «Динамо» и подземный паркинг.

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