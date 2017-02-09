Илья Жигулев: Потихоньку набираем форму. Но надо еще прибавлять

Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев прокомментировал ничью с норвежским «Хеугесунном» (2:2) в контрольном матче.

Встреча прошла накануне в испанской Марбелье, где российский сбор проводит сбор. Жигулев стал автором одного из мячей.

- Потихоньку набираем форму. Но надо еще прибавлять, - сказал хавбек. - По игре? Соперник боевой, особенно в первом тайме. Постоянная борьба на каждом участке поля. Второй тайм уже был попроще, получалось много.

- Как проходит адаптация в основной команде?

- Ребята помогают, подсказывают. Намного проще, чем раньше. В принципе, с каждым днем чувствую себя все увереннее и лучше.



