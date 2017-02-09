Илья Жигулев: Потихоньку набираем форму. Но надо еще прибавлять
Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев прокомментировал ничью с норвежским «Хеугесунном» (2:2) в контрольном матче.
Встреча прошла накануне в испанской Марбелье, где российский сбор проводит сбор. Жигулев стал автором одного из мячей.
- Потихоньку набираем форму. Но надо еще прибавлять, - сказал хавбек. - По игре? Соперник боевой, особенно в первом тайме. Постоянная борьба на каждом участке поля. Второй тайм уже был попроще, получалось много.
- Как проходит адаптация в основной команде?
- Ребята помогают, подсказывают. Намного проще, чем раньше. В принципе, с каждым днем чувствую себя все увереннее и лучше.
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