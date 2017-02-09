Александр Кожевников: Абсолютно не смущает тот факт, что в сборной практически нет опытных игроков

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями о предстоящем третьем этапе Евротура «Шведские игры».

- В составе сборной восемь новых игроков, будет очень интересно посмотреть, как они себя проявят на международном уровне. После шведского этапа у многих ребят может измениться отношение к хоккею, они должны будут понять, что такое национальная команда. При этом меня абсолютно не смущает тот факт, что в команде практически нет опытных, взрослых игроков. Может, это и к лучшему — это поможет им раскрепоститься, в компании сверстников молодые хоккеисты будут чувствовать себя легче, - передает слова Кожевникова «Известия».

Напомним, что «Шведские игры» пройдут с 9 по 12 февраля. В первом матче сборная России встретится с финнами в Санкт-Петербурге. Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.