Елена Вяльбе: FIS согласилась на ускоренное рассмотрение дел отстраненных лыжников

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) согласилась на процедуру ускоренного рассмотрения в Спортивном арбитражном суде (CAS) дел временно отстраненных лыжников Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой.

«FIS ответила согласием на нашу просьбу об ускоренном рассмотрении дел», – приводит «Р-Спорт» слова Вяльбе.

Напомним, во вторник FIS оставила в силе временное отстранение Вылегжанина, Петухова, Ивановой и Шаповаловой, которое было принято по итогам доклада Ричарда Макларена о работе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства.

Добавим, что с 22 февраля по 5 марта в Лахти пройдет чемпионат мира.