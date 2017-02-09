Елена Вяльбе: FIS согласилась на ускоренное рассмотрение дел отстраненных лыжников
Президент Федерации
лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Международная федерация
лыжного спорта (FIS) согласилась на процедуру
ускоренного рассмотрения в Спортивном арбитражном суде (CAS) дел временно отстраненных лыжников Максима Вылегжанина,
Алексея Петухова, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой.
«FIS ответила согласием на нашу просьбу об ускоренном
рассмотрении дел», – приводит «Р-Спорт» слова Вяльбе.
Напомним, во вторник FIS оставила в силе временное отстранение Вылегжанина, Петухова, Ивановой и Шаповаловой, которое было принято по итогам доклада Ричарда Макларена о работе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства.
Добавим, что с 22 февраля по 5 марта в Лахти пройдет чемпионат мира.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически