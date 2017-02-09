«Реал» начал переговоры о переходе нападающего «Торино» Белотти

«Реал» вступил в переговоры с «Торино» о переходе форварда итальянского клуба Андреа Белотти, сообщает Gazzetta dello Sport.

По данным издания, президент «Торино» Урбано Кайро уже обсудил в Мадриде возможный трансфер 23-летнего нападающего предстоящим летом.

Контракт Белотти с туринской командой действует до 2021 года, и нем прописана сумма отступных, составляющая 100 миллионов евро. Ранее СМИ сообщили, что игрок также является трансферной целью лондонского «Арсенала».

В этом сезоне Белотти в 20 матчах серии А забил 15 мячей и сделал две голевые передачи.







