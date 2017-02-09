Виталий Прохоров: Уверен, у сборной России есть все шансы выиграть «Шведские игры»

Олимпийский чемпион Виталий Прохоров поделился ожиданиями о предстоящем третьем этапе Евротура «Шведские игры».

— Перед сборной России всегда стоит только одна задача — первое место. Я уверен, у нашей команды есть все шансы выиграть турнир, даже несмотря на то что многие лидеры сборной не будут выступать в Швеции. Еврохоккейтур — отличный турнир для того, чтобы просмотреть ближайший резерв и оценить возможности молодых игроков. Это на Олимпийские игры и на чемпионат мира нужно везти сильнейший состав, а на подобных соревнованиях можно и нужно экспериментировать. Я думаю, что у нашей команды всё получится и она займет заслуженное первое место.

Напомним, что «Шведские игры» пройдут с 9 по 12 февраля. В первом матче сборная России встретится с финнами в Санкт-Петербурге. Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.