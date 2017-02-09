Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Смешанная эстафета
Хоккей  Россия- : -Финляндия
Хоккей  Чехия- : -Швеция
Баскетбол  УНИКС- : -Реал
Баскетбол  ЦСКА- : -Црвена Звезда
Баскетбол  Панатинаикос- : -Бамберг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виталий Прохоров: Уверен, у сборной России есть все шансы выиграть «Шведские игры»

Источник:  «Известия»Комментарии

Олимпийский чемпион Виталий Прохоров поделился ожиданиями о предстоящем третьем этапе Евротура «Шведские игры».

— Перед сборной России всегда стоит только одна задача — первое место. Я уверен, у нашей команды есть все шансы выиграть турнир, даже несмотря на то что многие лидеры сборной не будут выступать в Швеции. Еврохоккейтур — отличный турнир для того, чтобы просмотреть ближайший резерв и оценить возможности молодых игроков. Это на Олимпийские игры и на чемпионат мира нужно везти сильнейший состав, а на подобных соревнованиях можно и нужно экспериментировать. Я думаю, что у нашей команды всё получится и она займет заслуженное первое место.

Напомним, что «Шведские игры» пройдут с 9 по 12 февраля. В первом матче сборная России встретится с финнами в Санкт-Петербурге. Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Угадай хоккеиста сборной России по детскому фото! Тест от «Советского спорта»Угадай хоккеиста сборной России по детскому фото! Тест от «Советского спорта»Тест «Советского спорта», посвященный игрокам сборной России.Александр Кожевников: Абсолютно не смущает тот факт, что в сборной практически нет опытных игроковДвукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями о предстоящем третьем этапе Евротура «Шведские игры».Букмекеры отдают предпочтение России в матче с ФинляндиейБукмекерские конторы выставили котировки на стартовый матч третьего этапа Евротура «Шведские игры» между сборными России и Финляндии.Борис Майоров: А что Капризов и Рыков? Фетисов и Макаров в 20 лет были звездамиБорис Майоров: А что Капризов и Рыков? Фетисов и Макаров в 20 лет были звездамиДвукратный олимпийский чемпион Борис Майорова высказался о юниорах, которые сегодня будут сражаться за сборную России на Шведских играх.Алексей Касатонов: Если НХЛ не отпустит игроков на ОИ, наши шансы вырастутАлексей Касатонов: Если НХЛ не отпустит игроков на ОИ, наши шансы вырастутГостем редакции «Советского спорта» стал легендарный хоккеист – президент квартала «Парк Легенд» Алексей Касатонов.Даешь афишу «Шестеркин против Коскинена»!Даешь афишу «Шестеркин против Коскинена»!Превью вынесенного матча Шведских игр Россия - Финляндия, который состоится сегодня в Санкт-ПетербургеРоссия – Финляндия. Начало текстовой трансляции в 19:39 (мск)В рамках матча Еврохоккейтура сборная России сыграет с командой Финляндии.Борис Майоров: Для нынешних игроков сборной попасть на Олимпиаду – реальность!Борис Майоров: Для нынешних игроков сборной попасть на Олимпиаду – реальность!Борис Майорова рассуждает о шансах сборной России на стартующих сегодня Шведских играх, учитывая ее экспериментальный состав.Финны не захотели лететь на матч со сборной России в Якутию (видео, репортаж)Финны не захотели лететь на матч со сборной России в Якутию (видео, репортаж)За год до Игр в Пхенчхане сборная России провела первую тренировку в «Юбилейном» перед вынесенным матчем с финнами.«Спасибо, что доверили быть капитаном России». Игроки – о первом дне в сборной«Спасибо, что доверили быть капитаном России». Игроки – о первом дне в сборнойКапитан «Сибири» будет выполнять ту же роль и в сборной, а участники «Зеленого дерби» показывают, как дружить в одной команде.Олег Знарок в интервью рассказал о плане «Б» под Олимпиаду (видео)Олег Знарок в интервью рассказал о плане «Б» под Олимпиаду (видео)Главный тренер сборной России Олег Знарок перед матчем с финнами в Санкт-Петербурге выступил на пресс-конференции.Кирилл Капризов: «Салават» не просил беречь себя - играть надо так, как играешьНападающий сборной России Кирилл Капризов поделился ожиданиями от матча против Финляндии.Владимир Ткачев: Для нас принципиально победить финнов, как и в любом другом матчеНападающий сборной России Владимир Ткачев поделился ожиданиями от матча против Финляндии.Степан Санников: После ЧМ-2016 появилось больше уверенности в себеНападающий сборной России Степан Санников поделился ожиданиями от матча против Финляндии.Олег Знарок: Поначалу была мысль вызвать в сборную России больше игроков СКАГлавный тренер сборной России Олег Знарок поделился ожиданиями от матча против Финляндии.Санников назначен капитаном сборной России на Шведские игры, Прохоркин и Антипин - ассистентыНападающий сборной России Степан Санников назначен капитаном команды на матчи Еврохоккейтура.Роман Ротенберг: Даже если «Вашингтон» отпустит Овечкина на ОИ-2018, НХЛ может отменить это решениеВице-президент КХЛ Роман Ротенберг рассказал о ситуации с участием хоккеистов НХЛ в Олимпиаде-2018.Россия - Финляндия. Антипин пропустил открытую тренировкуЗащитник сборной России Виктор Антипин пропустил открытую тренировку команды перед матчем с Финляндией.Стало известно, как распределил по пятеркам игроков сборной России на тренировке«Советскому спорту» стало известно распределение игроков сборной России по пятеркам на сегодняшней тренировке.Россия - Финляндия. Капризов и Ткачев тренировались в первом звенеХоккеисты сборной России провели открытую тренировку перед матчем со сборной Финляндией.
Главные новости
Биатлон
Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене
Футбол
«Реал» начал переговоры о переходе нападающего «Торино» Белотти
Лыжный спорт
Елена Вяльбе: FIS согласилась на ускоренное рассмотрение дел отстраненных лыжников
Биатлон
У сборной Казахстана на чемпионате мира найдены запрещенные препараты
Футбол
Александер Чеферин: УЕФА будет настаивать минимум на 16 местах в финальной стадии ЧМ-2026
Конькобежный спорт
Крамер - 18-кратный чемпион мира на отдельных дистанциях
Футбол
Игорь Лебеденко: «Динамо»? До лета, скорее всего, останусь в «Тереке»
Футбол
Евгений Ловчев: Виктор Чанов был как знак качества «Сделано в СССР»
Футбол
Эззатоллахи провел матч за «Анжи»
Футбол
«Арсенал» интересуется Хартом
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Виталий Прохоров
Виталий Прохороввсе новости
Еврохоккейтур
Еврохоккейтуртаблицакалендарьстатистикатексты/новости