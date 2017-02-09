Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Смешанная эстафета
Хоккей  Россия- : -Финляндия
Хоккей  Чехия- : -Швеция
Баскетбол  УНИКС- : -Реал
Баскетбол  ЦСКА- : -Црвена Звезда
Баскетбол  Панатинаикос- : -Бамберг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Генич высоко оценил победу «Милана» над «Болоньей»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказался о победе «Милана» в матче 21-го тура Серии А. Напомним, команда Винченцо Монтеллы обыграла «Болонью» со счетом 1:0, играя с 59-й минуты вдевятером.

«Впервые комментировал матч, в котором команда имея на два игрока больше, умудрилась проиграть. Милан, брависсимо!», – написал Генич на своей странице в Twitter.

Напомним, на 36-й минуте был удален защитник «Милана» Габриэль Палетта, а на 59-й – полузащитник Юрай Куцка.

Матч

Болонья - Милан - 0:1 (0:0)

Голы

Пашалич 89 (0:1).

Состав

Болонья: да Коста, Майетта, Гастальделло (Петкович, 62), Крафт, Мбайе (Торосидис, 77), Крейчи, Пулгар (Вивиани, 80), Верди, Джемаили, Надь, Дестро

Милан: Доннарумма, Абате, Палетта, Ванджони, Романьоли (Сапата, 31), Локателли (Гомес, 46), Пашалич, Деулофеу, Куцка, Бакка (Поли, 62), Сусо

Предупреждения:

Мбайе, 18; Гастальделло, 45; Верди, 47; Джемаили, 90; Надь, 90 - Палетта, 18; Абате, 23; Куцка, 53; Ванджони, 71

Удаления:

нет - Палетта, 38; Куцка, 59

Судья:

Даниэле Довери (Италия)

Место и дата

08 февраля 22:45, Ренато Далл'Ара, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Агент: Джеко в «Реале»? У него нет причин, чтобы что-то менятьФорвард «Ромы» Эдин Джеко не заинтересован в переходе в «Реал», заявил агент игрока Сильвано Мартина.«Реал» начал переговоры о переходе нападающего «Торино» Белотти«Реал» вступил в переговоры с «Торино» о переходе форварда итальянского клуба Андреа Белотти, сообщает Gazzetta dello Sport.«Арсенал» интересуется ХартомГолкипер «Торино» Джо Харт может вернуться в английскую премьер-лигу в следующем сезоне.Манчини может возглавить «Милан»Следующий сезон «Милан» может начать под руководством нового главного тренера. По данным Corriere dello Sport, компания Sino Europe – Sports, которая в ближайшее время завершит сделку по приобретению клуба, хочет видеть главным тренером команды Роберто Манчини.Константин Генич: «Спартак» очень грамотно провел трансферную кампаниюКомментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказал свое мнение по поводу того, будет ли «Спартак» чемпионом России.Массимилиано Аллегри: «Арсенал»? Не буду ничего опровергать или подтверждатьГлавный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отказался комментировать слухи о возможном приглашении в «Арсенал».«Милан» на выезде вдевятером вырвал победу в матче с «Болоньей»В матче 18-го тура чемпионата Италии «Милан» на выезде обыграл «Болонью» со счетом 1:0.«Ювентус» на выезде обыграл «Кротоне»Перенесенный матч 18-го тура чемпионата Италии между «Кротоне» и «Ювентусом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Ювентуса».Хотите сенсацию? Почему «Реал» не станет чемпиономХотите сенсацию? Почему «Реал» не станет чемпионом«ССФ» оценивает, насколько прочны позиции лидеров в пяти ведущих европейских чемпионатах«Реал» интересуется полузащитником «Наполи» ЗелинскиПолузащитник «Наполи» Петр Зелински привлек внимание мадридского «Реала». Об этом сообщают испанские СМИ.Новый клуб Витселя хочет приобрести БаккуКитайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» интересуется нападающим «Милана» Карлосом Баккой. Напомним, что за эту команду выступает экс-полузащитник «Зенита» Аксель Витсель.Нобель Арустамян: В «Роме» обязаны сохранить Спаллетти, Лучано – умнейший тренерКомментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян выразил мнение, что руководство «Ромы» должно позаботиться о новом контракте для наставника команды Лучано Спаллетти.«Рома» разгромила «Фиорентину», Джеко оформил дубльФутболисты «Ромы» переиграли «Фиорентину» (4:0) в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.Серия А. 23-й тур. «Рома» разгромила «Фиорентину» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 23-го тура чемпионата Италии.Медель продлит контракт с «Интером»Полузащитник «Интера» Гари Медель продлит действующий контракт. Об этом сообщают итальянские СМИ.Президент «Пескары» решил покинуть клуб после того, как болельщики сожгли его автомобилиПрезидент «Пескары» Даниэле Себастьяни собирается покинуть клуб в конце сезона. Об этом он заявил в связи с действиями болельщиков команды.Винченцо Монтелла: После того, как Бакка объявит место ужина, я скажу, выйдет ли он в основе на игру с «Болоньей»Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла заявил, что между ним и форвардом Карлосом Баккой нет никакого конфликта. Напомним, игрок был заменен на 72-й минуте домашнего матча с «Сампдорией» (0:1), а позже появилась информация о небольшой словесной перепалке между игроком и специалистом.«Матч ТВ» покажет игру «Спартака» с «Осиеком», Генич и Розанов ее прокомментируютКонтрольный матч «Спартака» с хорватским «Осиеком», который состоится 10 февраля в испании, в прямом эфире покажет «Матч ТВ».Фабио Каннаваро: «Наполи» может создать трудности для «Реала»Лучший игрок мира 2006 года Фабио Каннаваро рассказал, чего ждет от матчей 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Наполи».Кармона перешел из «Аталанты» в «Атланту»Чилийский защитник Карлос Кармона покинул «Аталанту» и стал игроком клуба MLS «Атланта Юнайтед». Об этом сообщает официальный сайт «Атланты».
Главные новости
Биатлон
ЧМ. Хохфильцен. Смешанная эстафета. Онлайн
Футбол
Британская газета включила Слуцкого в список 20 тренеров, заслуживших право поработать в АПЛ
Футбол
Агент Миранчука: Алексей будет отрабатывать свой трудовой договор с «Локомотивом»
Хоккей
Малкин отправился на выезд с «Питтсбургом»
Футбол
Судья, разместивший свое фото в спартаковской атрибутике в соцсетях, вновь сможет судить матчи РФПЛ
Футбол
Вячеслав Колосков: Рейтинг ФИФА не отражает реальную силу команд
Футбол
«Арсенал» отзаявил семерых игроков
Биатлон
Андерс Бессеберг: Исполком заберет у Тюмени чемпионат мира, иначе мы рискуем нарушить кодекс ВАДА
Футбол
Алексей Сорокин: Стадион «Фишт» получил заключение о соответствии
Футбол
«Реал» начал переговоры о переходе нападающего «Торино» Белотти
все новости
Болонья
Болоньякалендарьстатистика
Милан
Миланкалендарьстатистика
Константин Генич
Константин Геничвсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости