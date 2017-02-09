Генич высоко оценил победу «Милана» над «Болоньей»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказался о победе «Милана» в матче 21-го тура Серии А. Напомним, команда Винченцо Монтеллы обыграла «Болонью» со счетом 1:0, играя с 59-й минуты вдевятером.

«Впервые комментировал матч, в котором команда имея на два игрока больше, умудрилась проиграть. Милан, брависсимо!», – написал Генич на своей странице в Twitter.

Напомним, на 36-й минуте был удален защитник «Милана» Габриэль Палетта, а на 59-й – полузащитник Юрай Куцка.



