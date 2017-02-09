Генич высоко оценил победу «Милана» над «Болоньей»
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказался о победе «Милана» в матче 21-го тура Серии А. Напомним, команда Винченцо Монтеллы обыграла «Болонью» со счетом 1:0, играя с 59-й минуты вдевятером.
«Впервые комментировал матч, в котором команда имея на два игрока больше, умудрилась проиграть. Милан, брависсимо!», – написал Генич на своей странице в Twitter.
Напомним, на 36-й минуте был удален защитник «Милана» Габриэль Палетта, а на 59-й – полузащитник Юрай Куцка.
Матч
Голы
Пашалич 89 (0:1).
Состав
Болонья: да Коста, Майетта, Гастальделло (Петкович, 62), Крафт, Мбайе (Торосидис, 77), Крейчи, Пулгар (Вивиани, 80), Верди, Джемаили, Надь, Дестро
Милан: Доннарумма, Абате, Палетта, Ванджони, Романьоли (Сапата, 31), Локателли (Гомес, 46), Пашалич, Деулофеу, Куцка, Бакка (Поли, 62), Сусо
Предупреждения:
Мбайе, 18; Гастальделло, 45; Верди, 47; Джемаили, 90; Надь, 90 - Палетта, 18; Абате, 23; Куцка, 53; Ванджони, 71
Удаления:
Судья:
Даниэле Довери (Италия)
Место и дата
08 февраля 22:45, Ренато Далл'Ара, Онлайн-трансляция