Сергей Семак: Лимит не принес ничего хорошего для нашего футбола

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал селекционную политику клуба и высказался о лимите на легионеров в РФПЛ.

«На данном этапе развития у нас не может быть никаких суперзвезд, потому что клуб довольно скромный по бюджету. Есть определенная планка зарплат – исходя из этого, мы и подбираем игроков. Если понравится российский футболист, конечно, мы с удовольствием его возьмем. Но если нет тех, кто был бы способен усилить игру команды, – обращаем свое внимание на легионеров.

За все предыдущие годы, на мой взгляд, лимит не принес ничего хорошего для нашего футбола. Клубам помощи от этого нет никакой: без лимита команды были бы сильнее. Запрет на легионеров убивает здоровую конкуренцию и завышает уровень зарплат. Но виновата в этом сама система, а не футболисты», – сказал Семак в интервью «Известиям».

Напомним, после 17 туров «Уфа» набрала 25 очков и занимает восьмое место в премьер-лиге.