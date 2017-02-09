Сергей Семак: Лимит не принес ничего хорошего для нашего футбола
Главный тренер «Уфы»
Сергей Семак прокомментировал селекционную политику клуба и высказался о лимите
на легионеров в РФПЛ.
«На данном этапе развития у нас не может быть никаких
суперзвезд, потому что клуб довольно скромный по бюджету. Есть
определенная планка зарплат – исходя из этого, мы и подбираем игроков.
Если понравится российский футболист, конечно, мы с удовольствием его возьмем.
Но если нет тех, кто был бы способен усилить игру команды, – обращаем
свое внимание на легионеров.
За все предыдущие годы, на мой взгляд, лимит не принес ничего хорошего для нашего футбола. Клубам помощи от этого нет никакой: без лимита команды были бы сильнее. Запрет на легионеров убивает здоровую конкуренцию и завышает уровень зарплат. Но виновата в этом сама система, а не футболисты», – сказал Семак в интервью «Известиям».
Напомним, после 17 туров «Уфа» набрала 25 очков и занимает восьмое место в премьер-лиге.