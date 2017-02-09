Алексей Власенко: Шестое место на ЧМ в Будапеште станет для сборной России большим успехом

Глава Федерации водного поло России Алексей Власенко рассказал, какие задачи по силам решить мужской сборной России по водному поло на предстоящем в Будапеште чемпионате мира.

Напомним, турнир пройдет с 16 по 30 июня.

«Тренер ставит задачу на попадание в шестерку лучших команд на чемпионате мира. Многие говорят, что это почти невыполнимо, но мы посмотрим. Шестое место будет для нас большим успехом, - цитирует Власенко ТАСС. - Сейчас мы ведем переговоры с двумя-тремя иностранными специалистами для приглашения в тренерский штаб сборной России. Мы их сделаем нашими консультантами, это придаст игрокам уверенности».



