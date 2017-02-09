Алексей Сорокин: Стадион «Фишт» получил заключение о соответствии

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о готовности стадиона «Фишт» в Сочи.

«Вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда сообщил, что буквально на днях было получено заключение о соответствии – то есть какой-то этап сдачи арены пройден.

Власти региона понимают свою ответственность, политическая воля в этом вопросе присутствует. Время у нас еще есть – до 28 марта, когда в Сочи пройдет товарищеский матч сборных России и Бельгии. Стадион будет готов к этому сроку», – приводит «Р-Спорт» слова Сорокина.

Напомним, стадион «Фишт» станет одной из четырех арен, на которых в июне пройдут матчи Кубка конфедераций.

В среду в Москве прошло заседание координационного совета чемпионата мира-2018 с участием представителей четырех регионов, которые примут матчи Кубка конфедераций – Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи.