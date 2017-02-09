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Андерс Бессеберг: Исполком заберет у Тюмени чемпионат мира, иначе мы рискуем нарушить кодекс ВАДА

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Президент IBU Андерс Бессеберг рассказал о причинах переноса чемпионата мира по биатлону из Тюмени.

- Мы должны провести все процедуры по правилам и не можем ничего комментировать до конца расследования, чтобы не пострадал ни один невиновный атлет. Мы должны быть абсолютно уверенными в своей правоте. Решение таково, что Исполком призывает Россию самостоятельно отказаться от проведения чемпионата мира. В противном случае Исполком заберет у Тюмени этот турнир, иначе мы рискуем нарушить кодекс ВАДА, и это повредит репутации биатлона как вида спорта. Мы ведь подписали этот кодекс. До 29 февраля мы должны отчитаться перед ВАДА. Варианта два. Либо Россия до 24 февраля отказывается от турнира, либо мы забираем его сами, — передает слова Бессеберга «Матч ТВ».

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) предложил Союзу биатлонистов России (СБР) до 24 февраля добровольно отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года в Тюмени, в противном случае организация сама лишит город этого турнира, сообщается в пресс-релизе IBU.

Внеочередной конгресс IBU, на котором было принято такое решение, прошел в среду в австрийском Хохфильцене.

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