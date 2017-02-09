Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Смешанная эстафета
Хоккей  Россия- : -Финляндия
Хоккей  Чехия- : -Швеция
Баскетбол  УНИКС- : -Реал
Баскетбол  ЦСКА- : -Црвена Звезда
Баскетбол  Панатинаикос- : -Бамберг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Барселона» и «Челси» поборются за игрока «Валенсии»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Валенсии» Жоау Канселу может перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает Yahoo Sports.

По информации источника, на игрока «летучих мышей» претендует «Челси». Отмечается, что футболист сборной Португалии является одной из главный трансферный целей лондонского клуба грядущим летом.

Также сообщается, что «Челси» пытался приобрести Канселу этой зимой, однако, руководство «Валенсии» отказалось вести переговоры сейчас и готово рассмотреть вопрос с продажей игрока по окончании сезона.

На данный момент в активе Канселу 22 матча, одна голевая передача и 3 желтые карточки. Портал Transfermarkt.de оценивает португальца в 15 млн евро, а его контракт с «Валенсией» рассчитан до 2021 года.

Добавим, что по информации испанских СМИ, на Канселу также претендует «Барселона».

Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» подпишет молодого замбийца? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет молодого замбийца? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Британская газета включила Слуцкого в список 20 тренеров, заслуживших право поработать в АПЛБританская газета The Telegraph составила список из 20 самых недооцененных тренеров, которые заслужили шанс поработать в английской премьер-лиге.Агент: Джеко в «Реале»? У него нет причин, чтобы что-то менятьФорвард «Ромы» Эдин Джеко не заинтересован в переходе в «Реал», заявил агент игрока Сильвано Мартина.Капитан «Факела» согласовал контракт с «Тамбовом»Капитан «Факела» Андрей Мурнин продолжит карьеру в «Тамбове», сообщает Sportbox.Алексей Миранчук отозвал заявление об увольнении из «Локомотива»Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук принял решение отозвать заявление об увольнении из столичного клуба. .«Арсенал» отзаявил семерых игроковТульский «Арсенал» расстался с семью игроками.Панченко все-таки вернется в ЦСКА? Свежие трансферные новости и слухиПанченко все-таки вернется в ЦСКА? Свежие трансферные новости и слухи«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.«Реал» начал переговоры о переходе нападающего «Торино» Белотти«Реал» вступил в переговоры с «Торино» о переходе форварда итальянского клуба Андреа Белотти, сообщает Gazzetta dello Sport.Агент: Рабиу не поехал на просмотр в «Динамо»Полузащитник «Анжи» Мохаммед Рабиу не поехал на просмотр в московское «Динамо», пока не известно, покинет ли ганец махачкалинский клуб в это трансферное окно, сообщил агентству «Р-Спорт» представитель футболиста Патрик Мерк.Игорь Лебеденко: «Динамо»? До лета, скорее всего, останусь в «Тереке»Полузащитник «Терека» Игорь Лебеденко – о своем будущем.Михаэль Баллак: В «Баварии» у Озила будет больше шансов выиграть трофейБывший полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак посоветовал полузащитнику «Арсенала» Месуту Озилу вернуться в бундеслигу.«Арсенал» интересуется ХартомГолкипер «Торино» Джо Харт может вернуться в английскую премьер-лигу в следующем сезоне.Манчини может возглавить «Милан»Следующий сезон «Милан» может начать под руководством нового главного тренера. По данным Corriere dello Sport, компания Sino Europe – Sports, которая в ближайшее время завершит сделку по приобретению клуба, хочет видеть главным тренером команды Роберто Манчини.Массимилиано Аллегри: «Арсенал»? Не буду ничего опровергать или подтверждатьГлавный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отказался комментировать слухи о возможном приглашении в «Арсенал».«Алавес» обыграл «Сельту» и вышел в финал Кубка Испании, где сыграет с «Барселоной»В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании «Алавес» с минимальным счетом обыграл «Сельту» (1:0).Красные карточки и любовь СуаресаКрасные карточки и любовь СуаресаХотите сенсацию? Почему «Реал» не станет чемпиономХотите сенсацию? Почему «Реал» не станет чемпионом«ССФ» оценивает, насколько прочны позиции лидеров в пяти ведущих европейских чемпионатахНабиль Фекир: Из топ-чемпионатов предпочитаю испанский, но о переходе подумаю после окончания сезонаФорвард «Лиона» Набиль Фекир отметил, что он не против в будущем поиграть в Испании.«Реал» интересуется полузащитником «Наполи» ЗелинскиПолузащитник «Наполи» Петр Зелински привлек внимание мадридского «Реала». Об этом сообщают испанские СМИ.Новый клуб Витселя хочет приобрести БаккуКитайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» интересуется нападающим «Милана» Карлосом Баккой. Напомним, что за эту команду выступает экс-полузащитник «Зенита» Аксель Витсель.
Главные новости
Биатлон
ЧМ. Хохфильцен. Смешанная эстафета. Онлайн
Футбол
Британская газета включила Слуцкого в список 20 тренеров, заслуживших право поработать в АПЛ
Футбол
Агент Миранчука: Алексей будет отрабатывать свой трудовой договор с «Локомотивом»
Хоккей
Малкин отправился на выезд с «Питтсбургом»
Футбол
Судья, разместивший свое фото в спартаковской атрибутике в соцсетях, вновь сможет судить матчи РФПЛ
Футбол
Вячеслав Колосков: Рейтинг ФИФА не отражает реальную силу команд
Футбол
«Арсенал» отзаявил семерых игроков
Биатлон
Андерс Бессеберг: Исполком заберет у Тюмени чемпионат мира, иначе мы рискуем нарушить кодекс ВАДА
Футбол
Алексей Сорокин: Стадион «Фишт» получил заключение о соответствии
Футбол
«Реал» начал переговоры о переходе нападающего «Торино» Белотти
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Валенсия
Валенсиякалендарьстатистика
Челси
Челсикалендарьстатистика
Жоау Канселу
Жоау Канселувсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы