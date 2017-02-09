Вячеслав Колосков: Рейтинг ФИФА не отражает реальную силу команд

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о новом рейтинге ФИФА, в котором Россия опустилась на рекордно низкое 61-е место.

«Есть только два реальных рейтинга, которые в состоянии объективно оценить силу той или иной команды: финальный турнир чемпионата мира и Европы, если речь о европейском рейтинге. Все остальные рейтинги – для СМИ и для любителей статистики. Они не отражают реальную силу команд. Вот моя позиция.

Шанс поправить позиции есть: чем больше будем играть и побеждать, тем больше шансов подняться выше в рейтинге, но я уже много раз говорил, что не надо внимание вообще обращать на эти рейтинги», – приводит «Р-Спорт» слова Колоскова.

Напомним, после предыдущего обновления рейтинга ФИФА (12 января) сборная России не проводила официальных матчей, по результатам которых он и формируется.

28 марта на стадионе «Фишт» в Сочи Россия сыграет товарищеский матч с Бельгией.