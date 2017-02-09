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Сергей Петренко: Шведские игры особенно интересны дебютом в сборной Капризова и Федорова

Источник:  Р-СпортКомментарии

Олимпийский чемпион Сергей Петренко поделился ожиданиями от Шведских игр - третьего этапа Евротура сезона-2016/17.

Сегодня сборная России откроет турнир вынесенным в Санкт-Петербург матчем против финнов. В состав россиян вошли восемь ранее не привлекавшихся в команду хоккеистов, в том числе нападающие Кирилл Капризов («Салават Юлаев») и Артем Федоров («Динамо» Москва), и двенадцать победителей ноябрьского Кубка Карьяла.

«Состав сборной России во многом похож на ту команду, которая победила в Финляндии, и сейчас будет интересно посмотреть, смогут ли они удержать планку, или та победа была случайностью. Понятно, что единицы пробьются на чемпионат мира, но на перспективу это очень важная работа. Ждать обязательно победы не надо, нужно ждать ровной игры. Можно выступить достойно, но в равной борьбе уступить, все бывает. Для меня турнир особенно интересен дебютом в сборной России Артема Федорова и Кирилла Капризова», - цитирует Петренко «Р-Спорт».

Бронзовый призер МЧМ-2017 Капризов набрал 42 (20+22) очка в текущем сезоне КХЛ. «Капризов - это главное открытие сезона, он заслужил этот вызов своей игрой в КХЛ и на молодежном чемпионате мира. Вы попробуйте в 19 лет забросить 20 шайб в КХЛ, набрать сорок очков - это дорогого стоит. Понятно, что у него в партнерах мастера с большой буквы, а в сборной будет потяжелее, но тем и интереснее посмотреть на него», - отметил Петренко.

Матч Россия - Финляндия начнется в 19:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию

Матч

Россия - Финляндия

Место и дата

09 февраля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция


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