Бонек, ван Прааг и Мамедов вошли в список кандидатов в исполком УЕФА
В четверг исполнительный
комитет УЕФА получил список кандидатов на выборы в исполком, которые состоятся
на 41-м очередном конгрессе УЕФА в Хельсинки.
На восемь свободных мандатов в исполнительном комитете УЕФА сроком с 2017 по 2021 год претендуют 13 кандидатов из национальных ассоциаций УЕФА.
Кандидаты на восемь мест в исполкоме УЕФА:
Збигнев Бонек (Польша)
Кайрат Боранбаев (Казахстан)
Михаэль ван Праг (Нидерланды)
Дэвид Гилл (Англия)
Райнхард Гриндель (Германия)
Джон Дилейни (Ирландия)
Арманд Дука (Албания)
Мариос Лефкаритис (Кипр)
Эльхан Мамедов (Азербайджан)
Карл-Эрик Нильссон (Швеция)
Киран О'Коннор (Уэльс)
Микеле Ува (Италия)
Сервет Ярдымджы (Турция)
Отметим, что бывший кандидат в президенты УЕФА ван Праг, а также Гилл и Лефкаритис баллотируются на переизбрание в исполком.
Добавим, что конгресс УЕФА в Хельсинки пройдет 5 апреля 2017 года в конференц-центре Messukeskus.