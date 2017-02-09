Бонек, ван Прааг и Мамедов вошли в список кандидатов в исполком УЕФА

В четверг исполнительный комитет УЕФА получил список кандидатов на выборы в исполком, которые состоятся на 41-м очередном конгрессе УЕФА в Хельсинки.

На восемь свободных мандатов в исполнительном комитете УЕФА сроком с 2017 по 2021 год претендуют 13 кандидатов из национальных ассоциаций УЕФА.

Кандидаты на восемь мест в исполкоме УЕФА:

Збигнев Бонек (Польша)

Кайрат Боранбаев (Казахстан)

Михаэль ван Праг (Нидерланды)

Дэвид Гилл (Англия)

Райнхард Гриндель (Германия)

Джон Дилейни (Ирландия)

Арманд Дука (Албания)

Мариос Лефкаритис (Кипр)

Эльхан Мамедов (Азербайджан)

Карл-Эрик Нильссон (Швеция)

Киран О'Коннор (Уэльс)

Микеле Ува (Италия)

Сервет Ярдымджы (Турция)

Отметим, что бывший кандидат в президенты УЕФА ван Праг, а также Гилл и Лефкаритис баллотируются на переизбрание в исполком.

Добавим, что конгресс УЕФА в Хельсинки пройдет 5 апреля 2017 года в конференц-центре Messukeskus.