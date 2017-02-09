Алексей Миранчук отозвал заявление об увольнении из «Локомотива»

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус сообщил о некоторых договоренностях с полузащитником Алексеем Миранчуком, который принял решение покинуть столичный клуб этой зимой.

«Мы встретились с Алексеем и договорились конструктивно выйти из ситуации. Будем действовать совместно в интересах клуба и игрока. В частности было отозвано заявление об увольнении», – цитирует Геркуса «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что футболист присылал заявление о том, что он увольняется с 10 февраля 2017 года.

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