Судья, разместивший свое фото в спартаковской атрибутике в соцсетях, вновь сможет судить матчи РФПЛ

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко рассказал об арбитрах, которые получают новый шанс проявить себя в премьер-лиге.

- Почему вернули в число арбитров Николая Еремина? Его ведь еще в сезоне 2012/13 отстранили от работы из-за грубейших ошибок в матче «Спартак» – ЦСКА. Ни Валентин Иванов, ни Роберто Розетти с тех пор про Еремина не вспоминали, - вопрос Андрею Бутенко от корреспондента «Советского спорта».

- Речь идет не только о Еремине. На этом сборе со всеми готовятся и Арсланбеков, и Костевич (несколько лет назад разместил в соцсети свое фото в спартаковской атрибутике, за что был отстранен от судейства матчей РФПЛ – Прим. ред.). Никто не пытается скрыть грубые ошибки Еремина, которые он допустил. Но, на мой взгляд, и департамент судейства, и судейский комитет идут по пути профессионализма и считают, что люди, которые грубо ошиблись, имеют право на то, чтобы им дали еще одну возможность доказать, что это была случайность.

Ранее бывший глава департамента судейства и инспектирования Роберто Розетти говорил: «Знаю, что Костевич хороший судья. Но ни российские арбитры, ни судьи других стран не могут совершать ошибок за пределами поля. Сергей – честный парень, в этом нет сомнений. Он долго будет расплачиваться за свою ошибку, затем появится момент, когда он вернется».

Отметим, что Арсланбеков, Еремин и Костевич были среди арбитров, которые успешно сдали первый тест на сборе в Турции.