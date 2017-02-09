Малкин отправился на выезд с «Питтсбургом»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отправился с командой на выездные матчи.

«Он тренировался с ограниченным контактом, – приводит слова главного тренера «пингвинов» Майка Салливана официальный сайт НХЛ. – Это не полный контакт. Мы стараемся постепенно вводить его в силовые единоборства, чтобы у него была возможность правильно восстановиться. Движение вперед есть. Это радует. Будем следить за ним каждый день».

Напомним, из-за травмы нижней части тела Малкин не играет с 24 января и пропустил предыдущие пять матчей команды.

На данный момент на счету 30-летнего российского форварда 54 (22+32) очка в 47 матчах регулярного чемпионата.

Добавим, что в рамках выездной серии «Питтсбург» сыграет с «Колорадо» (9 февраля) и «Аризоной» (12 февраля).