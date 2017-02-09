Вадим Скрипченко: На третьем сборе нужно определиться в составом, который будет решать конкретные задачи в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко рассказал о задачах команды на третьем зимнем сборе, на который самарцы отправятся в пятницу.

- Третий сбор «Крылья» планировали провести в Испании, но решили остаться в Турции. С чем это связано?

- В Турции нас все устраивает, есть все необходимое для качественной подготовки команды. Здесь комфортабельные отели – нет нареканий по питанию, проживанию, вопросам бытового характера. С предоставленными полями не было никаких проблем – они здесь хорошего качества. Нам не нужно дополнительно перевозить вещи, делать визы... Может, на третьем сборе кто-то приедет к нам на просмотр. Чтобы в кратчайшие сроки определить уровень мастерства того или иного футболиста, в отношении расположения здесь это сделать намного легче.

- Какие планы у тренерского штаба на третьем сборе?

- В первой половине сбора будет продолжаться объемная, интенсивная работа. Никто не собирается сбавлять обороты. Тренерский штаб планирует продолжать вести изначально намеченную подготовку. Поэтому у нас также будут контрольные игры. Самым показательным матчем будет последний, перед возобновлением чемпионата. К этому поединку мы должны определиться с тем составом, на который будем рассчитывать. Конечно, это не говорит о том, что это точно будет стартовый состав на сезон. Но станет ясна картина, кто на тот момент будет готов выходить в стартовом составе и решать конкретные задачи в матче с «Локомотивом». Пока идет комплектование команды. Нам необходимо усиление в некоторые линии, нужно сбалансировать состав команды. По ходу сезона всегда возможны травмы, дисквалификации – в связи с этим нам нужна ротация, определенный выбор и замены игроков. Технико-тактические моменты, командная тактика, стандартные положения максимально будут усваиваться, когда ребята будут в тонусе. Сейчас команде не хватает скорости перемещения, быстроты принятия решения. Это является следствием большого объема нагрузок. На третьем сборе так же постараемся выдержать запланированную программу для того, чтобы качественно подвести команду к возобновлению сезона.





