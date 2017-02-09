Ломаченко может провести в этом году три боя

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал о планах чемпиона мира по версии WBO в первом легком весе Василия Ломаченко.

«Моя цель – организовать Ломаченко три боя в 2017 году. Ломаченко – великий талант, и я хочу, чтобы люди видели его как можно чаще. Так что, думаю, три боя в год (для этой цели) как раз подходит», – сказал Арум, слова которого приводит Вoxingnews.

Отметим, что в своем крайнем поединке украинец одержал уверенную победу над экс-чемпионом мира в полулегком весе 30-летним ямайцем Николасом Уолтерсом.

8 апреля Ломаченко проведет поединок с представителем США Джейсоном Сосой.

