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Агент: Джеко в «Реале»? У него нет причин, чтобы что-то менять

Источник:  Football EspanaКомментарии

Форвард «Ромы» Эдин Джеко не заинтересован в переходе в «Реал», заявил агент игрока Сильвано Мартина.

«Он и так выступает за большой клуб. У «Ромы» отличное руководство и огромная армия болельщиков. Я не вижу никаких причин, чтобы что-то менять.

Джеко всегда был хорош. За свою карьеру он забил более 200 голов. Он единственный, кто в некоторых матчах напоминает Марко ван Бастена.

Команда играет на него, а Лучано Спаллетти предоставляет ему свободу, чтобы он играл в привычном стиле. Даже если Джеко не забивает, он играет очень хорошо.

У него возникли небольшие трудности в прошлом году, когда он перешел из одной лиги в другую, но благодаря Спаллетти он обрел стабильность. Клуб верит в него, что позволяет ему показывать то, что он умеет», – приводит Football Espana слова Мартины.

Ранее сообщалось о том, «Реал» входит в число претендентов на Джеко. В нынешнем сезоне 30-летний босниец забил 17 голов в 23 матчах серии A.

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