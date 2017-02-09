Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Смешанная эстафета
Хоккей  Россия- : -Финляндия
Хоккей  Чехия- : -Швеция
Баскетбол  УНИКС- : -Реал
Баскетбол  ЦСКА- : -Црвена Звезда
Баскетбол  Панатинаикос- : -Бамберг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Исполнительный директор РФПЛ: Киберфутбол и большой футбол аудиториями обменяются

Комментарии

Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан в интервью телеканалу Game Show на выставке CSTB.Telecom&Media поделился мнением о киберфутболе.

«Жизнь показала, что у киберспорта огромное будущее и по вложениям, и по охвату аудитории. И мы очень заинтересованы, чтобы аудитория, занимающаяся киберспортом, была и нашей аудиторией, поэтому нашли общие точки соприкосновения. Я думаю, что киберфутбол и большой футбол аудиториями обменяются», – заявил Чебан.

Напомним, что с 24 по 26 февраля в Уфе пройдет Кубок Кубка РФПЛ по киберфутболу. В турнире примут участие 16 киберспортсменов, представляющие свои клубы. Победитель соревнований представит Россию на квалификации к чемпионату мира Ultimate Team Championship.

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Филип «aizy» Айструп присоединился к NorthДатчанин Филип «aizy» Айструп подписал контракт с командой North.В новом патче 7.02 для Dota 2 добавлена область обзора Observer WardValve выпустила новое обновление 7.02 для клиента Dota 2, в котором появилась область обзора для Observer Ward.Чжан «LaNm» Чжичэн вернулся в состав EHOMEКитаец Чжан «LaNm» Чжичэн ушел с позиции тренера EHOME и вернулся в качестве игрока основного состава.Генменеджер Virtus.pro: Уход Квасневского из команды не связан с произошедшей ситуацией в буткемпеГенеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин прокомментировал увольнение менеджера состава по Dota 2 Андрея «Kimi» Квасневского.Андрей Коршунов: Телевизионная аудитория отличается от аудитории киберспортаАндрей Коршунов: Телевизионная аудитория отличается от аудитории киберспортаПеред стартом нового сезона Континентальной лиги по League of Legends мы встретились с главой киберспортивного направления Riot GamesЛинкольн «fnx» Лау перешел в ImmortalsБывший игрок команды SK Gaming Линкольн «fnx» Лау присоединился к составу Immortals.Марк Авербух: Техническая подготовка организации Virtus.pro крайне низкаяДиректор по развитию EPICENTER Марк Авербурх прокомментировал технические поражения команды Virtus.pro на квалификации к DAC 2017.Телеканал «Москва 24» сделал репортаж о киберспортеНа телеканал «Москва 24» вышел видеорепортаж о киберспорте.ESEA забанила игрока на тысячу лет из-за домогательствПредставители лиги ESEA забанили Риса «bloominator» Блума из команды Armor Esports на тысячу лет из-за сексуальных домогательств к 15-летней девочке.OpTic Gaming получила приглашение на cs_summitСевероамериканская команда OpTic Gaming получила приглашение на турнир cs_summit, организованный студией Beyoung the Summit.Чемпионат мира по League of Legends пройдет в КитаеЧемпионат мира по League of Legends пройдет с 23 сентября по 4 ноября в Китае.Хабаровских школьников обучат основам киберспортаС 22 февраля по 7 марта в рамках профильной смены «Территория спорта» в краевом детском центре «Созвездие» пройдет обучение школьников киберспорту.Данил «Dendi» Ишутин: Мы сейчас не в том состоянии, чтобы крошить и громить всехИгрок команды Natus Vincere Данил «Dendi» Ишутин в интервью cyber.sports.ru рассказал о новом составе Na’Vi.Natus Vincere заняла шестое место в обновленном рейтинге лучших команд по CS:GOПортал HLTV.org обновил рейтинг лучших команд по Counter-Strike: Global Offensive после квалификаций к IEM Katowice 2017.Анонсированы даты проведения DreamHack Masters Malmö 2017Организаторы турнира DreamHack Masters Malmö 2017 по CS:GO озвучили даты проведения чемпионата.Андрей «Kimi» Квасневский: Игроки знают, что я отдал себя команде и этой ситуации на 200 процентовБывший менеджер состава Virtus.pro по Dota 2 Андрей «Kimi» Квасневский прокомментировал свое увольнение.Генменеджер Virtus.pro: Мы приехали в неготовый буткемп, недостаточно протестировали все системыГенеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин в интервью порталу CyberSport.ru рассказал о выборе места для буткемпа команды по Dota 2 и о причине увольнения Андрея «Kimi» Квасневского.Ли «Faker» Сан Хёк побил рекорд по количеству зрителей на TwitchТрехкратный чемпион мира по League of Legends в составе корейской команды SK Telecom T1 Ли «Faker» Сан Хёк побил рекорд по количеству зрителей на Twitch.Virtus.pro уволила менеджера состава по Dota 2Организация Virtus.pro объявила об увольнении менеджера состава по Dota 2 Андрея «Kimi» Квасневского.Владелец компьютерного клуба: Возможно, своим поведением сами игроки Virtus.pro «спалили» свои IP-адресаВладелец краснодарского компьютерного клуба GnetCyberGames Иван Чакалиди в интервью сайту Empire.gg рассказал о DDoS-атаке команды Virtus.pro.
Главные новости
Биатлон
ЧМ. Хохфильцен. Смешанная эстафета. Онлайн
Футбол
Британская газета включила Слуцкого в список 20 тренеров, заслуживших право поработать в АПЛ
Футбол
Агент Миранчука: Алексей будет отрабатывать свой трудовой договор с «Локомотивом»
Хоккей
Малкин отправился на выезд с «Питтсбургом»
Футбол
Судья, разместивший свое фото в спартаковской атрибутике в соцсетях, вновь сможет судить матчи РФПЛ
Футбол
Вячеслав Колосков: Рейтинг ФИФА не отражает реальную силу команд
Футбол
«Арсенал» отзаявил семерых игроков
Биатлон
Андерс Бессеберг: Исполком заберет у Тюмени чемпионат мира, иначе мы рискуем нарушить кодекс ВАДА
Футбол
Алексей Сорокин: Стадион «Фишт» получил заключение о соответствии
Футбол
«Реал» начал переговоры о переходе нападающего «Торино» Белотти
все новости