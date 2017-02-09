Исполнительный директор РФПЛ: Киберфутбол и большой футбол аудиториями обменяются
Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан в интервью телеканалу Game Show на выставке CSTB.Telecom&Media поделился мнением о киберфутболе.
«Жизнь показала, что у киберспорта огромное будущее и по вложениям, и по охвату аудитории. И мы очень заинтересованы, чтобы аудитория, занимающаяся киберспортом, была и нашей аудиторией, поэтому нашли общие точки соприкосновения. Я думаю, что киберфутбол и большой футбол аудиториями обменяются», – заявил Чебан.
Напомним, что с 24 по 26 февраля в Уфе пройдет Кубок Кубка РФПЛ по киберфутболу. В турнире примут участие 16 киберспортсменов, представляющие свои клубы. Победитель соревнований представит Россию на квалификации к чемпионату мира Ultimate Team Championship.
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