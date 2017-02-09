Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Смешанная эстафета
Хоккей  Россия- : -Финляндия
Хоккей  Чехия- : -Швеция
Баскетбол  УНИКС- : -Реал
Баскетбол  ЦСКА- : -Црвена Звезда
Баскетбол  Панатинаикос- : -Бамберг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Латвийский боксер пообещал откусить ухо Марко Хуку

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Латвийский боксер Майрис Бриедис, который 1 апреля в Дортмунде (Германия) встретится с бывшим чемпионом мира в первом тяжелом весе Марко Хуком, поделился ожиданиями от поединка.

«В боксе есть правила, и во время боя боксеры должны их придерживаться. В отличии от моего соперника, у меня не грязная манера ведения боя. Понимаю, что Хук настоящий боец. Но мне хочется чистого боя, если же Марко будет снова боксировать в своем грязном стиле, и судья на ринге будет ему это позволять, тогда мне нужно боксировать в десять раз грязнее. Если Хук будет боксировать грязно, то я откушу ему ухо!», – сказал Бриедис.

Напомним, на счету представителя Латвии 21 победа (18 – нокаутом) и ни одного поражения. Хук известен российским болельщикам по боям против Александра Поветкина и Дениса Лебедева, причем оба поединка сопровождались скандалами. Всего на счету боксера из Германии 40 побед (27 – нокаутом) три поражения и одна ничья.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хук и Бриедис проведут поединок за право встретиться с ДроздомБывший чемпион мира в первом тяжелом весе Марко Хук проведет поединок с представителем Латвии Майрисом Бриедисом.Марко Хук победил Дмитрия КучераБывший чемпион мира в первом тяжелом весе Марко Хук переработал в конкурентном поединке украинца Дмитрия Кучера.Ковалев, Пакьяо и Ломаченко. Звездопад классных боев в ноябреКовалев, Пакьяо и Ломаченко. Звездопад классных боев в ноябре«Советский спорт» рассказывает об 11 поединках, которые украсят ноябрь.Латыш Майрис Бриедис нокаутировал британца Саймона Валлили31-летний латвийский боксер Майрис Бриедис защитил пояс WBC Silver в первом тяжелом весе в поединке с 31-летним британцем Саймоном Валлили.Без Фьюри и Кличко. За какими боями следить в октябреБез Фьюри и Кличко. За какими боями следить в октябреSovsport.ru рассказывает о десяти поединках месяца, которые могут скрасить октябрь.Бриедис проведет бой против Валлили 15 октября в Ливерпуле31-летний латвийский боксер Майрис Бриедис, владеющий поясом WBC Silver в первом тяжелом весе, свой следующий поединок проведет против 31-летнего британца Саймона Валлили. Бой состоится в Ливерпуле (Англия) 15 октября.Вызов для Усика, выбор Головкина. 10 боев сентября, которые надо посмотретьВызов для Усика, выбор Головкина. 10 боев сентября, которые надо посмотретьSovsport.ru рассказывает об 10 поединках месяца, которых ждут поклонники бокса во всем мире.Марко Хук проведет бой с Овиллом МаккензиБывший чемпион мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) по версии WBO, 31-летний немец Марко Хук (39-3-1) проведет бой с 36-летним уроженцем Ямайки Овиллом Маккензи (25-12-1) в Германии.Дуродола нокаутом проиграл латышу БриедисуЛатвийский боксер первой тяжелой весовой категории Майрис Бриедис в Риге победил нигерийца Оланреваджу Дуродолу.14 мая Бриедис встретится с Дуродолой в отборочном бою по версии WBC14 мая в Риге (Латвия) поединок проведет 31-летний латвийский боксер первого тяжелого веса Майрис Бриедис (19-0, 16 КО). Его соперником станет 35-летний нигериец Оланреваджу Дуродола (22-2, 20КО).Дуродола проведет бой против латыша Бриедиса31-летний латвийский боксер первого тяжелого веса Майрис Бриедис 14 мая в Риге проведет поединок с 35-летним нигерийцем Оланреваджу Дуродолой.Федор Лапин: Бой с Каннингемом для Гловацкого будет сложнее, чем с ХукомТренер польского боксера Кшиштофа Гловацкого Федор Лапин заявил, что американец Стив Каннингем представляет большую опасность для его подопечного, чем Марко Хук.Тайрон Спонг и другие кикбоксеры, выступавшие в России по правилам боксаТайрон Спонг и другие кикбоксеры, выступавшие в России по правилам боксаЛегенда К-1 Тайрон Спонг проведет свой третий профессиональный боксерский поединок.Владимир Кличко работал экспертом на телеканале RTL во время боя Хук – АфолабиБывший чемпион мира в тяжелом весе украинец Владимир Кличко работал экспертом телеканала RTL во время боя между немцем Марко Хуком и британцем Олой Афолаби.Победа Рябинского в торгах и другие события минувшей недели в мировом боксеПобеда Рябинского в торгах и другие события минувшей недели в мировом боксеАндрей Рябинский выиграл торги у американцев и другие важные события минувшей недели в мировом боксе – в обзоре Sovsport.ruПристыдили Рахима. Мастер-класс Хука для ЧахкиеваПристыдили Рахима. Мастер-класс Хука для ЧахкиеваМинувшей ночью в Германии состоялся поединок, в котором немец Марко Хук сумел досрочно победить обидчика Рахима Чахкиева – Олу Афолаби.Афолаби снялся с боя с Хуком после десятого раундаНемецкий боксер первой тяжелой весовой категории Марко Хук одержал досрочную победу в бою за титул чемпиона мира по версии IBO над британцем Олой Афолаби.Григорий Дрозд: Буду болеть за Афолаби в бою с ХукомЧемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе россиянин Григорий Дрозд сделал свой прогноз на четвертый поединок между немцем Марко Хуком и британцем Ола Афолаби, который состоится 27-го февраля в Галле (Германия).Григорий Дрозд: Бриедиса я знать не знаю, но ему нужно научиться вежливостиЧемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBC россиянин Григорий Дрозд ответил на критику со стороны боксера из Латвии Майриса Бриедиса.Андрей Рябинский: Продолжение сотрудничества с Чарром зависит от его здоровьяГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что вопрос о том, продолжать ли сотрудничество с немецким боксером-супертяжеловесом Мануэлем Чарром, будет зависеть от состояния здоровья спортсмена.
Главные новости
Биатлон
ЧМ. Хохфильцен. Смешанная эстафета. Онлайн
Футбол
Британская газета включила Слуцкого в список 20 тренеров, заслуживших право поработать в АПЛ
Футбол
Агент Миранчука: Алексей будет отрабатывать свой трудовой договор с «Локомотивом»
Хоккей
Малкин отправился на выезд с «Питтсбургом»
Футбол
Судья, разместивший свое фото в спартаковской атрибутике в соцсетях, вновь сможет судить матчи РФПЛ
Футбол
Вячеслав Колосков: Рейтинг ФИФА не отражает реальную силу команд
Футбол
«Арсенал» отзаявил семерых игроков
Биатлон
Андерс Бессеберг: Исполком заберет у Тюмени чемпионат мира, иначе мы рискуем нарушить кодекс ВАДА
Футбол
Алексей Сорокин: Стадион «Фишт» получил заключение о соответствии
Футбол
«Реал» начал переговоры о переходе нападающего «Торино» Белотти
все новости
Марко Хук
Марко Хуквсе новости
Майрис Бриедис
Майрис Бриедисвсе новости