Латвийский боксер пообещал откусить ухо Марко Хуку

Латвийский боксер Майрис Бриедис, который 1 апреля в Дортмунде (Германия) встретится с бывшим чемпионом мира в первом тяжелом весе Марко Хуком, поделился ожиданиями от поединка.



«В боксе есть правила, и во время боя боксеры должны их придерживаться. В отличии от моего соперника, у меня не грязная манера ведения боя. Понимаю, что Хук настоящий боец. Но мне хочется чистого боя, если же Марко будет снова боксировать в своем грязном стиле, и судья на ринге будет ему это позволять, тогда мне нужно боксировать в десять раз грязнее. Если Хук будет боксировать грязно, то я откушу ему ухо!», – сказал Бриедис.



Напомним, на счету представителя Латвии 21 победа (18 – нокаутом) и ни одного поражения. Хук известен российским болельщикам по боям против Александра Поветкина и Дениса Лебедева, причем оба поединка сопровождались скандалами. Всего на счету боксера из Германии 40 побед (27 – нокаутом) три поражения и одна ничья.