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Рашит Давыдов: После Кубка Мира решили наигрывать пару Сорокин - Шестеркин

Источник:  КХЛКомментарии

Тренер вратарей сборной России по хоккею Рашит Давыдов рассказал о подготовке к третьему этапу Евротура «Шведские игры».

- По предыдущим Евротурам вы заметили, что Сорокин и Шестеркин - та бригада вратарей, которые много и стабильно играют в своих клубах. После Кубка Мира мы приняли решение, что эта пара должна наигрываться, приобретать международный опыт с прицелом на чемпионат мира и, возможно, на Олимпиаду. Мы еще не знаем, будут ли отпущены игроки НХЛ, поэтому им надо набирать опыт.

Мы вызвали на этот сбор Илюху Самсонова после молодежного чемпионата. Хороший, молодой, перспективный, выступающий у себя в клубе. У нас хорошая крепкая бригада, - цитирует Давыдова официальный сайт КХЛ.

Напомним, что «Шведские игры» пройдут с 9 по 12 февраля. В первом матче сборная России встретится с финнами в Санкт-Петербурге. Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

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