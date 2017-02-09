Фитнес-селфи могут свидетельствовать о расстройстве пищевого поведения
Ученые Университета Аделаиды
(Австралия) исследовали людей, которые размещают в соцсетях фотографии из
спортзала или с нарочито здоровой, диетической едой. Исследователи считают, что это может говорить
о наличии у авторов таких постов расстройств пищевого поведения и навязчивого
желания тренироваться.
В исследовании приняли
участие 200 женщин, половина из которых регулярно постила фитнес-селфи, а
другая - фотографии из путешествий. Обе группы имели аналогичный средний индекс
массы тела и не сильно отличались по возрасту. Пищевое поведение девушек
оценили по таким критериям, как тяга к похудению, булимия, неудовлетворенность
своим телом. Наличие нездоровой зависимости от физических тренировок
определялось по специальной шкале, измеряющей чувство стыда и депрессию,
возникающие в случае прогула спортзала.
В результате любительницы
фитнес-селфи показали более высокий риск проявления чрезмерной тяги к
похудению, булимии и навязчивого желания тренироваться. Что касается
неудовлетворенности своим телом, то здесь особых различий между группами
зафиксировано не было. Также примерно пятая часть женщин (17,5 процента),
размещавших фитнес-селфи, попала в зону риска возникновения расстройств
пищевого поведения.