Фитнес-селфи могут свидетельствовать о расстройстве пищевого поведения

Ученые Университета Аделаиды (Австралия) исследовали людей, которые размещают в соцсетях фотографии из спортзала или с нарочито здоровой, диетической едой. Исследователи считают, что это может говорить о наличии у авторов таких постов расстройств пищевого поведения и навязчивого желания тренироваться.



В исследовании приняли участие 200 женщин, половина из которых регулярно постила фитнес-селфи, а другая - фотографии из путешествий. Обе группы имели аналогичный средний индекс массы тела и не сильно отличались по возрасту. Пищевое поведение девушек оценили по таким критериям, как тяга к похудению, булимия, неудовлетворенность своим телом. Наличие нездоровой зависимости от физических тренировок определялось по специальной шкале, измеряющей чувство стыда и депрессию, возникающие в случае прогула спортзала.

В результате любительницы фитнес-селфи показали более высокий риск проявления чрезмерной тяги к похудению, булимии и навязчивого желания тренироваться. Что касается неудовлетворенности своим телом, то здесь особых различий между группами зафиксировано не было. Также примерно пятая часть женщин (17,5 процента), размещавших фитнес-селфи, попала в зону риска возникновения расстройств пищевого поведения.