Агент Миранчука: Алексей будет отрабатывать свой трудовой договор с «Локомотивом»

Агент Алексея Миранчука подтвердил информацию о том, что футболист отозвал из «Локомотива» свое заявление об увольнении.

– Действительно, Алексей отозвал свое заявление и будет отрабатывать свой трудовой договор с «Локомотивом». Больше ничего сказать не могу, – сказал Вадим Шпинев корреспонденту «Советского спорта».

Добавим, что контракт Миранчука с «Локомотивом» действует до ноября этого года.

Напомним также, что ранее в интервью «Советскому спорту» Шпинев, отвечая на вопрос, возможно ли подписание нового контракта с «Локомотивом», говорил, что «точка невозврата пройдена». Существовала вероятность, что Миранчук 10 февраля отправится в расположение «Рубина», однако этого не произошло.

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