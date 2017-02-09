Агент Миранчука: Алексей будет отрабатывать свой трудовой договор с «Локомотивом»
Агент Алексея Миранчука подтвердил информацию о том, что футболист отозвал из «Локомотива» свое заявление об увольнении.
– Действительно, Алексей отозвал свое заявление и будет отрабатывать свой трудовой договор с «Локомотивом». Больше ничего сказать не могу, – сказал Вадим Шпинев корреспонденту «Советского спорта».
Добавим, что контракт Миранчука с «Локомотивом» действует до ноября этого года.
Напомним также, что ранее в интервью «Советскому спорту» Шпинев, отвечая на вопрос, возможно ли подписание нового контракта с «Локомотивом», говорил, что «точка невозврата пройдена». Существовала вероятность, что Миранчук 10 февраля отправится в расположение «Рубина», однако этого не произошло.
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