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Илья Самсонов: Надо отработать контракт с «Магниткой», а потом подумаю об НХЛ

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Голкипер магнитогорского «Металлурга» Илья Самсонов рассказал о вызове в сборную России на третий этап Евротура.

- Как воспринял вызов в сборную России? Да все нормально. Тебя вызвали, значит тренеры на меня рассчитывают, понятно, что сейчас моя задача просто набираться опыта вот в таких вызовах, смотреть, учиться. Ведь работа в сборной и клубе несколько отличается, в плане именно игры и тренировочного процесса вратарей. В сборной другая система, тут вратарь играет в несколько другой хоккей. Отсюда и требования у тренеров другие.

– После молодежного чемпионата мира многие специалисты заговорили о том, что тебе надо попробовать себе в НХЛ, ты сам думал на тему отъезда?
– Да, такие разговоры есть, но у меня впереди год контракта с «Металлургом» поэтому все мысли сейчас именно об этом, все мечтают попробовать свои силы в НХЛ, но пока мне надо много работать и завоевывать место в составе тут, отработать тут свой контракт, а потом уж подумаем и про НХЛ. Кстати мы с ребятами частенько играем на приставке в футбол, хоккей. Я в хоккее за «Вашингтон», ну просто потому, что там нет магнитогорского «Металлурга» (смеется), - рассказал Самсонов в интервью «Спорт FM».

Напомним, что «Шведские игры» пройдут с 9 по 12 февраля. В первом матче сборная России встретится с финнами в Санкт-Петербурге. Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

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