Британская газета включила Слуцкого в список 20 тренеров, заслуживших право поработать в АПЛ

Британская газета The Telegraph составила список из 20 самых недооцененных тренеров, которые заслужили шанс поработать в английской премьер-лиге.

В него вошел и бывший наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.

«Вынужденный оставить карьеру вратаря в возрасте 19 лет, Слуцкий является воплощением классической истории, когда игроки вынужденно становятся тренерами, - пишет издание. - В этой роли он оказался очень хорош, выиграв с ЦСКА три титула чемпионов России. В 2009 году он впервые в истории этой команды вывел ее в плей-офф Лиги чемпионов. Его разочаровывающая работа в сборной завершилась после Евро-2016, так что сейчас он свободен».

Напомним, недавно СМИ сообщили, что Слуцкий побывал на матче «Челси» и ему может быть предложена работа в этом клубе. Однако позже «синие» опровергли эту информацию.