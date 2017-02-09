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«Тоттенхэм» проявляет интерес к Люку Шоу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу может перебраться в Лондон. Об этом сообщает Yahoo Sports.

По информации источника, игроком сборной Англии активно интересуется «Тоттенхэм». Отмечается, что трансфер англичанина может состояться грядущим летом. 

Также сообщается, что Шоу пытается убедить наставника «красных дьяволов» Жозе Моуринью, что достоин места в основе. Если у него не получится завоевать место в стартовом составе «МЮ», Шоу готов рассмотреть вариант с уходом из клуба.

Напомним, защитник выступает за «Юнайтед» c 2014 года. В нынешнем сезоне он провел 14 матчей и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает 21-летнего футболиста в 21 млн евро, а его контракт с «Юнайтед» истекает летом 2018 года.

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