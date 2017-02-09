Сборная России выиграла бронзу в смешанной эстафете на чемпионате мира

Сегодня, 9 февраля, сборная России заняла третье место в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Команду из РФ представили Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин.

Отметим, что золотые медали достались сборной Германии, а второе место осталось за командой из Франции.

В пятницу на чемпионате мира пройдет женская спринтерская гонка.

Чемпионат мира

Хохфильцен (Австрия)

Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км

1. Германия (Ванесса Хинц. Лаура Дальмайер, Арнд Пайффер, Симон Шемп) – 1:09.06,4 (0 штрафных кругов + 7 дополнительных патронов)

2. Франция (Анаис Бескон, Мари Дорен Абер, Квентин Фийон Майе, Мартен Фуркад) – отставание 2,2

3. Россия (Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов, Антон Шипулин) – + 3,2 (0+4)

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