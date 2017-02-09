Россия – Финляндия. Шестеркин в воротах, Капризов и Ткачев в первом звене
Тренерский штаб сборной России определился с составом на матч Еврохоккейтура против Финляндии.
Основным вратарем заявлен Игорь Шестеркин, второй голкипер - Илья Сорокин.
Первое звено: Береглазов - Любушкин, Голышев - Ткачев - Капризов;
Второе звено: Мусин - Яруллин, Шумаков - Шалунов - Санников;
Третье звено: Гавриков - Арзамасцев, Кручинин - Светлаков - Мамин;
Четвертое звено: Рыков - Осипов, Федоров - Прохоркин - Окулов, Карпов.
Напомним, матч пройдет 9 февраля в Санкт-Петербурге. Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
Место и дата
09 февраля 19:30, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция
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