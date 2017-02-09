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Татьяна Акимова: Во время передачи эстафеты не думала об отставании

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская биатлонистка Татьяна Акимова оценила свое выступление в смешанной эстафете на старте чемпионата мира в австрийском Хохфильцене. Напомним, сборная России заняла третье место.

- Конечно же, давление и волнение были, все равно ты переживаешь на таких стартах, но получилось от этого абстрагироваться. Во время передачи эстафеты не думала об отставании, мне нужно было делать свою работу.

- Что самое сложное для вас было в этой гонке?
- Огневые рубежи и последний круг — он всегда дается тяжело. Мне удалось правильно разложиться по дистанции, потому что в том году, последний круг дался мне тяжело. Для меня это было очень большим опытом.

- Считаете эту эстафету лучшей для себя в этом сезоне и вообще в карьере?
- На данный момент и вообще — да.

Российскую команду представляли Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин.

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