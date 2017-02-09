В КФК могут появиться иностранцы?

Вице-президент РФС, председатель комитета по массовому футболу Сергей Анохин сказал, что разрабатывается вопрос о том, чтобы разрешить иностранным футболистам играть в третьем дивизионе.

– Позиция межрегиональных объединений по этому вопросу отрицательная – иностранцы не должны выступать в третьем дивизионе, – сказал Анохин. – Но, на наш взгляд, есть некоторые спорные вопросы. Так что создана специальная рабочая группа, которая должна выйти со своими предложениями на ближайший исполком РФС.

Напомним, сейчас в ПФЛ и в 3-м дивизионе иностранцы по регламенту выступать не имеют права.