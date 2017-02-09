Анохин выступает за переход ПФЛ на систему «весна-осень»

Вице-президент РФС, председатель комитета по массовому футболу Сергей Анохин считает, что ПФЛ не стоит играть по системе «осень-весна», как это происходит сейчас.

– Формат ПФЛ постепенно меняется. можно уже заявить 10 игроков любителей, – сказал Анохин. – Но надо менять календарь. «Осень-весна» – это катастрофа, по полгода ждать проведения двух третей второго круга просто нельзя. Есть идея в марте проводить матчи Кубка России, чтобы уплотнить календарь. Но мы в комитете массового футбола пока можем только обратить внимание на взаимодействие с 3-м дивизионом. Хотелось бы, чтобы в ПФЛ команды отбирались по спортивному принципу, была более серьезная конкуренция, как это было лет десять назад, когда даже проводились стыковые матчи.

Напомним, с сезона-2012/13 соревнования в ПФЛ, как в РФПЛ и ФНЛ, проводятся по системе «осень-весна».