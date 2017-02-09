«Терек» одержал волевую победу над «Вардаром»
«Терек» на сборе в Турции провел товарищеский матч с македонским «Вардаром» и одержал победу со счетом 3:1.
Соперник российского клуба открыл счет на 15-й минуте. Во втором тайме Габриэль Торже с пенальти восстановил равенство, а вскоре Магомед Митришев забил второй и третий мячи.
Стартовый состав «Терека» был таким: Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Плиев, Пирис, Кузяев, Грозав, Роши, Бериша, Балай
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически