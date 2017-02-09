Сергей Анохин: Матч любителей против сборной России – это популизм

Вице-президент РФС, председатель комитета по массовому футболу Сергей Анохин считает, что вызовы, поступавшие первой сборной России от любителей – это популизм.

– Летом, после провала на Евро-2016, была идея сыграть матч любительской сборной России против национальной команды. Эта идея еще жива?

– Знаете, эта идея, как и все эти петиции о роспуске сборной - это чистой воды популизм. Любители – это любители, профессионалы - это профессионалы. Не нужно их даже сравнивать. Ясно, что главной целью было привлечь внимание прессы и общественности к проблемам национальной команды.

Напомним, что на Евро-2016 сборная России заняла последнее место в группе, не выиграв ни одного матча.