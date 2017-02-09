«Краснодар» разгромил «Марбелью» в товарищеском матче

«Краснодар» на сборе в Испании провел товарищеский матч с «Марбельей» - клубом выступающим в сегунде В, третьем по силе испанском дивизионе.

Встреча завершилась победой российской команды со счетом 4:0. Во втором тайме отличились Александр Мартынович, Вячеслав Подберезкин, Налдо и Федор Смолов.

Стартовый состав «Краснодара»: Крицюк, Торбинский, Налдо, Мартынович, Калешин, Каборе, Подберезкин, Газинский, Клаэссон, Вандерсон, Смолов