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Анохин выступает за создание в ПФЛ зоны «Москва»

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вице-президент РФС, председатель комитета по массовому футболу Сергей Анохин считает целесообразным появление в ПФЛ отдельной зоны «Москва».

– Идея о создании московской зоны – она на поверхности, – сказал Анохин. – Многие клубы тратили бы на 10 миллионов меньше, пуская эти средства на другие нужды. Зона была бы очень упорной в плане спортивной борьбы. В Москве и области есть хорошие стадионы, есть хорошие судьи, которые могли бы работать на матчах зоны. А то сейчас на приглашение арбитров с Дальнего Востока мы тратим по 100 тысяч рублей.

Напомним, что Анохин также является председателем московской федерации футбола.
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