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Россия – Финляндия. Коскинен в воротах, Лехтонен во втором звене

Источник:  Ассоциация хоккея ФинляндииКомментарии

Тренерский штаб сборной Финляндии определился с составом на матч Еврохоккейтура против России.

Основным вратарем заявлен Микко Коскинен, второй голкипер - Юха Метсола. 

Первое звено: Миккола - Койвисто, Хаапала - Саллинен - Палола;

Второе звено: Лехтонен - Коуса, Савинайнен - Маннинен - Пельтола;

Третье звено: Меларт - Ярвинен, Эркиньюнтти - Суомела - Няттинен;

Четвертое звено: Кивисте, Рярки - Хинтц - Оямяки.

Напомним, матч пройдет 9 февраля в Санкт-Петербурге. Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. 

Матч

Россия - Финляндия

Место и дата

09 февраля 19:30, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция

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