Россия – Финляндия. Коскинен в воротах, Лехтонен во втором звене
Тренерский штаб сборной Финляндии определился с составом на матч Еврохоккейтура против России.
Основным вратарем заявлен Микко Коскинен, второй голкипер - Юха Метсола.
Первое звено: Миккола - Койвисто, Хаапала - Саллинен - Палола;
Второе звено: Лехтонен - Коуса, Савинайнен - Маннинен - Пельтола;
Третье звено: Меларт - Ярвинен, Эркиньюнтти - Суомела - Няттинен;
Четвертое звено: Кивисте, Рярки - Хинтц - Оямяки.
Напомним, матч пройдет 9 февраля в Санкт-Петербурге. Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
Место и дата
09 февраля 19:30, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция
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